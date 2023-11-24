«Курить можно?» Сарри прокомментировал возможный уход в Саудовскую Аравию

64-летний итальянский специалист и наставник «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о своей главной ошибке в тренерской карьере, а также прокомментировал возможный уход в Саудовскую Аравию:

«В Челси мне было сложно погрузиться в нетипичный клуб, без спортивного директор, в котором ни один тренер не смог продержаться более двух лет.

Но в течение последних месяцев я получал удовольствие и был неправ, когда хотел уйти не столько из «Челси», а из АПЛ, где царствует уникальная красота. Возвращение в Италию было ошибкой.

Саудовская Аравия? А курить там можно? Потом посмотрим», – заявил Сарри.

Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года. Ранее Сарри тренировал «Челси» и «Ювентус».