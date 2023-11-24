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  4. «Курить можно?» Сарри прокомментировал возможный уход в Саудовскую Аравию
Италия
24 ноября 2023, 05:43 |
259
0

«Курить можно?» Сарри прокомментировал возможный уход в Саудовскую Аравию

Маурицио возглавляет Лацио с июня 2021 года

24 ноября 2023, 05:43 |
259
0
«Курить можно?» Сарри прокомментировал возможный уход в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

64-летний итальянский специалист и наставник «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о своей главной ошибке в тренерской карьере, а также прокомментировал возможный уход в Саудовскую Аравию:

«В Челси мне было сложно погрузиться в нетипичный клуб, без спортивного директор, в котором ни один тренер не смог продержаться более двух лет.

Но в течение последних месяцев я получал удовольствие и был неправ, когда хотел уйти не столько из «Челси», а из АПЛ, где царствует уникальная красота. Возвращение в Италию было ошибкой.

Саудовская Аравия? А курить там можно? Потом посмотрим», – заявил Сарри.

Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года. Ранее Сарри тренировал «Челси» и «Ювентус».

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Маурицио Сарри Челси Лацио отставка чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник La Repubblica
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