Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября
Другие новости
24 ноября 2023, 02:37 | Обновлено 24 ноября 2023, 03:12
35
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября

Важные события во всех видах спорта

24 ноября 2023, 02:37 | Обновлено 24 ноября 2023, 03:12
35
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В пятницу, 24 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Шахтер – Полесье

Favbet 1.47 – 4.50 – 6.80

21:30 Кельн – Бавария

Favbet 11.00 – 7.11 – 1.28

22:00 Гранада – Алавес

Favbet 1.84 – 3.83 – 4.73

22:00 Монако – ПСЖ

Favbet 1.47 – 5.28 – 6.86

ТЕННИС

17:00 Италия – Сербия

Favbet 2.62 – 1.44

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23 ноября 2023, 13:13 123
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы

Реал сенсационно проиграл в Лиге чемпионов, Бавария в гостях обыграла ПСЖ
Футбол | 23 ноября 2023, 23:59 1
Реал сенсационно проиграл в Лиге чемпионов, Бавария в гостях обыграла ПСЖ
Реал сенсационно проиграл в Лиге чемпионов, Бавария в гостях обыграла ПСЖ

23 ноября прошли матчи 2-го тура женской Лиги чемпионов

Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 14:47
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 21:00
ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Футбол | 23.11.2023, 20:32
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
22.11.2023, 15:47 15
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
22.11.2023, 05:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем