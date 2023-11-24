ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



19:00 Шахтер – Полесье

1.47 – 4.50 – 6.80

21:30 Кельн – Бавария

11.00 – 7.11 – 1.28

22:00 Гранада – Алавес

1.84 – 3.83 – 4.73

22:00 Монако – ПСЖ

1.47 – 5.28 – 6.86

ТЕННИС

17:00 Италия – Сербия

2.62 – 1.44