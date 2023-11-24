Другие новости24 ноября 2023, 02:37 | Обновлено 24 ноября 2023, 03:12
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября
Важные события во всех видах спорта
24 ноября 2023, 02:37 | Обновлено 24 ноября 2023, 03:12
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В пятницу, 24 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Шахтер – Полесье
21:30 Кельн – Бавария
22:00 Гранада – Алавес
22:00 Монако – ПСЖ
ТЕННИС
17:00 Италия – Сербия
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