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Major League Soccer
23 ноября 2023, 23:29 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:30
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Бекхэм назвал Месси «самой скромной суперзвездой»

Легенда сборной Англии в восторге от совместной работы с Лео

23 ноября 2023, 23:29 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:30
201
0
Бекхэм назвал Месси «самой скромной суперзвездой»
The Times. Лионель Месси и Дэвид Бекхэм

Владелец клуба «Интер Майами», экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм не может нарадоваться совместной работе с чемпионом мира и семикратным обладателем «Золотого мяча» аргентинцем Лионелем Месси.

«Мне хотелось приходить раньше Лео, чтобы показать ему, что я предан команде и клубу. Но также мне было важно насладиться этим моментом после тяжелой работы. Я хотел увидеть, как он приходит, как профессионально он ведет себя, подавая пример всем молодым игрокам. Он суперзвезда, но самая скромная суперзвезда.

Мне просто нравится смотреть, как он тренируется. Каждый, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, может быть, понадобится время, чтобы адаптироваться. Но это заняло у него несколько секунд.

Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители – чтобы их развлекали. Сразу после гола со штрафного в девятку в дебютном матче он установил очень высокую планку», – приводит слова Бекхэма The Times.

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Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник The Times
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