ФОТО. Шевченко сыграл в падель. Турнир легенд прошел в Барселоне
Звезды прошлого собрались в столице Каталонии и интересно провели время
Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко принял участие в турнире по игре падель в Испании.
Звездные футболисты прошлого собрались в испанской Барселоне и интересно провели время.
В числе участников были: Карлес Пуйоль, Деметрио Альбертини, Венсан Кандела, Лука Тони, Серхи Бархуан, Фелипе Ортис и другие.
Шевченко написал в соцсетях: «Спасибо за приглашение! Мы отлично провели время с большим количеством друзей в Барселоне».
Падель – вид спорта, немного напоминающий теннис, в него обычно играют в парном разряде на закрытом корте. Хотя в паделе используется та же система подсчета очков, что и в теннисе, правила, удары и техника отличаются. Используемые мячи аналогичны, но с немного меньшим давлением.
Основные различия от тенниса заключаются в том, что площадка имеет стены, и после касания мяча с ними можно дальше играть, как в игре сквош. Используются твердые ракетки без струн. Высота подаваемого мяча должна быть на уровне талии или ниже.
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