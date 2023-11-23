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Испания
23 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:15
513
0

ФОТО. Шевченко сыграл в падель. Турнир легенд прошел в Барселоне

Звезды прошлого собрались в столице Каталонии и интересно провели время

23 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:15
513
0
ФОТО. Шевченко сыграл в падель. Турнир легенд прошел в Барселоне
Instagram. Андрей Шевченко

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко принял участие в турнире по игре падель в Испании.

Звездные футболисты прошлого собрались в испанской Барселоне и интересно провели время.

В числе участников были: Карлес Пуйоль, Деметрио Альбертини, Венсан Кандела, Лука Тони, Серхи Бархуан, Фелипе Ортис и другие.

Шевченко написал в соцсетях: «Спасибо за приглашение! Мы отлично провели время с большим количеством друзей в Барселоне».

Падель – вид спорта, немного напоминающий теннис, в него обычно играют в парном разряде на закрытом корте. Хотя в паделе используется та же система подсчета очков, что и в теннисе, правила, удары и техника отличаются. Используемые мячи аналогичны, но с немного меньшим давлением.

Основные различия от тенниса заключаются в том, что площадка имеет стены, и после касания мяча с ними можно дальше играть, как в игре сквош. Используются твердые ракетки без струн. Высота подаваемого мяча должна быть на уровне талии или ниже.

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Андрей Шевченко Карлес Пуйоль Деметрио Альбертини Лука Тони Серхи Бархуан lifestyle фото
Источник Instagram
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