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Германия
23 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 22:46
1035
0

Источник назвал нового главного тренера Баварии на следующий сезон

Коуч Байера Хаби Алонсо летом возглавит команду-гранд немецкого футбола

23 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 22:46
1035
0
Источник назвал нового главного тренера Баварии на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер Байера Хаби Алонсо в следующем сезоне будет тренировать мюнхенскую «Баварию».

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

У нынешнего наставника Томаса Тухеля дела в Мюнхене идут неважно.

41-летний ХаБи Алонсо с «Байером» возглавляет Бундеслигу, опережая «Баварию» на два очка.

На услуги Хаби Алонсо также претендует мадридский Реал, который ищет замену Карло Анчелотти, который покинет Мадрид в конце сезона.

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Бавария Хаби Алонсо назначение тренера Байер отставка Томас Тухель Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник El Chiringuito TV
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