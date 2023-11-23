Германия23 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 22:46
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Источник назвал нового главного тренера Баварии на следующий сезон
Коуч Байера Хаби Алонсо летом возглавит команду-гранд немецкого футбола
23 ноября 2023, 22:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 22:46
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Главный тренер Байера Хаби Алонсо в следующем сезоне будет тренировать мюнхенскую «Баварию».
Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.
У нынешнего наставника Томаса Тухеля дела в Мюнхене идут неважно.
41-летний ХаБи Алонсо с «Байером» возглавляет Бундеслигу, опережая «Баварию» на два очка.
На услуги Хаби Алонсо также претендует мадридский Реал, который ищет замену Карло Анчелотти, который покинет Мадрид в конце сезона.
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