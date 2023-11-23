Источник назвал нового главного тренера Баварии на следующий сезон

Главный тренер Байера Хаби Алонсо в следующем сезоне будет тренировать мюнхенскую «Баварию».

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

У нынешнего наставника Томаса Тухеля дела в Мюнхене идут неважно.

41-летний ХаБи Алонсо с «Байером» возглавляет Бундеслигу, опережая «Баварию» на два очка.

На услуги Хаби Алонсо также претендует мадридский Реал, который ищет замену Карло Анчелотти, который покинет Мадрид в конце сезона.