Илья КВАСНИЦА: «Украине повезло со жребием. Боснию нужно проходить»
Молодой игрок оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций
Вингер молодежной сборной Украины Илья Квасница в комментарии Sport.ua оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций, где национальной команде в полуфинале выпало сыграть против Боснии и Герцеговины.
– Находясь длительное время в Испании, думаю, что вы следили, как национальная сборная Украины играла в Леверкузене с итальянцами в отборе на Евро-2024.
– Конечно, очень обидно, что под конец не удалось дожать «Скуадру Адзурру».
– Но еще есть возможность пробиться в финальную часть чемпионата континента через стыковые матчи.
– Считаю, что украинской сборной повезло со жребием. Соперника в полуфинале, Боснию и Герцеговину, нужно проходить.
– В последнее время многие эксперты советуют тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву обратить внимание на твой прогресс и, возможно, дебют в главной команде страны не за горами.
– Конечно, я мечтаю защищать цвета национальной сборной Украины и буду прилагать максимум усилий для этого. Но пока все мои мысли связаны с выступлением за «Рух» на клубном уровне и молодежную сборную Украины. Очень хочется напрямую пробиться на Евро-2025.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Савио должен остаться в «Жироне» еще на несколько сезонов
Два года назад мы сыграли с этой командой в отборе ЧМ-2022