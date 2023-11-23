Илья КВАСНИЦА: «Украине повезло со жребием. Боснию нужно проходить»

Вингер молодежной сборной Украины Илья Квасница в комментарии Sport.ua оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций, где национальной команде в полуфинале выпало сыграть против Боснии и Герцеговины.

– Находясь длительное время в Испании, думаю, что вы следили, как национальная сборная Украины играла в Леверкузене с итальянцами в отборе на Евро-2024.

– Конечно, очень обидно, что под конец не удалось дожать «Скуадру Адзурру».

– Но еще есть возможность пробиться в финальную часть чемпионата континента через стыковые матчи.

– Считаю, что украинской сборной повезло со жребием. Соперника в полуфинале, Боснию и Герцеговину, нужно проходить.

– В последнее время многие эксперты советуют тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву обратить внимание на твой прогресс и, возможно, дебют в главной команде страны не за горами.

– Конечно, я мечтаю защищать цвета национальной сборной Украины и буду прилагать максимум усилий для этого. Но пока все мои мысли связаны с выступлением за «Рух» на клубном уровне и молодежную сборную Украины. Очень хочется напрямую пробиться на Евро-2025.