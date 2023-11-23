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  4. Илья КВАСНИЦА: «Украине повезло со жребием. Боснию нужно проходить»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 21:47
1360
3

Илья КВАСНИЦА: «Украине повезло со жребием. Боснию нужно проходить»

Молодой игрок оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций

23 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 21:47
1360
3
Илья КВАСНИЦА: «Украине повезло со жребием. Боснию нужно проходить»
УАФ. Илья Квасница

Вингер молодежной сборной Украины Илья Квасница в комментарии Sport.ua оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций, где национальной команде в полуфинале выпало сыграть против Боснии и Герцеговины.

– Находясь длительное время в Испании, думаю, что вы следили, как национальная сборная Украины играла в Леверкузене с итальянцами в отборе на Евро-2024.
– Конечно, очень обидно, что под конец не удалось дожать «Скуадру Адзурру».

– Но еще есть возможность пробиться в финальную часть чемпионата континента через стыковые матчи.
– Считаю, что украинской сборной повезло со жребием. Соперника в полуфинале, Боснию и Герцеговину, нужно проходить.

– В последнее время многие эксперты советуют тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву обратить внимание на твой прогресс и, возможно, дебют в главной команде страны не за горами.
Конечно, я мечтаю защищать цвета национальной сборной Украины и буду прилагать максимум усилий для этого. Но пока все мои мысли связаны с выступлением за «Рух» на клубном уровне и молодежную сборную Украины. Очень хочется напрямую пробиться на Евро-2025.

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Илья Квасница сборная Украины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина сборная Украины по футболу U-21
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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OKs100
Да если проиграем, это все иностранные журналисты назовут сенсацией.
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+2
AutumnBridge
Боснии нет, как таковой вообще!   Есть Босния и Герцеговина и в этой стране нет отдельно Боснии и отдельно Герцеговины.   Это  не  Антигуа и Барбуда.)
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+1
MrStepanovM .
а який, на його думку, жереб був би не щасливий? Здається після Англії з Італією вже все буде щасливе
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0
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