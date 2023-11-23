Илья КВАСНИЦА: «Украина U-21 сделала лишь половину дела в отборе Евро»

Транзитом через столицу Польши футболисты молодежной сборной Украины вернулись на Родину из испанской Мурсии, где провели очередные поединки отбора на Евро-2025 с Люксембургом и Азербайджаном.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок нашей «молодежки» 20-летний Илья Квасница поделился своими впечатлениями о последних противостояниях:

– С главной задачей – набрать шесть очков, мы справились. Однако для победы над Азербайджаном пришлось приложить гораздо больше усилий.

– Но ведь сборные Азербайджана и Люксембурга – соседи по турнирной таблице.

– Здесь вся разница в подходе к игре. Люксембург действовал с открытым забралом, атаковал немалыми силами, однако не всегда успевал возвращаться в свои владения. Вот мы это свободное пространство и использовали. Азербайджанцы же сосредоточились на том, чтобы много не пропустить, создавалось впечатление, что 8-9 их игроков постоянно на подступах к штрафной. Настоящая стена, в которой было трудно найти щель.

- Но азербайджанцы успевали даже угрожать воротам украинцев.

- Это уже было в середине второго тайма, хотя если бы мы до перерыва реализовали все свои голевые моменты, то досрочно сняли бы с повестки дня вопроса о победителе. Где-то сказалась усталость, которая отрицательно влияла на концентрацию. Благо, все обошлось.

Илья Квасница (номер 14)

- Что говорил после последнего матча в раздевалке тренер Унаи Мельгоса?

- Чувствовалось, что он также недоволен вторым таймом, но поздравил с победой, пожелал, чтобы мы береглись от травм в тех матчах, которые еще предстоит сыграть в этом году на клубном уровне. Ведь в составе молодежной сборной соберемся в конце марта 2024 года, когда будем готовиться к повторному поединку с Азербайджаном.

- Молодежная сборная Украины прекрасно провела первую часть сезона, одержав пять побед подряд, в том числе и над главным конкурентом – англичанами в борьбе за прямую путевку на Евро-2025. Благодаря чему наша «молодежка» была на виду?

– Я бы выделил отличный микроклимат в сборной. Это помогало в трудные моменты добиваться перелома и склонять чашу весов на свою сторону. Впрочем, мы осознаем, что сделали всего половину дела.