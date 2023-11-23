ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше

В Польше в результате аварии с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибла вся семья – 37-летний украинский футболист Владимир Сниданко, а также его жена Надежда и 7-летний сын Марко.

По информации Fakt.pl, авария произошла на улице Вроцлавской в Лагевниках. «По предварительным данным, водитель Ford, ехавший из Вроцлава в сторону Клодзко, столкнулся с одним грузовиком, затем с другим (тесты на алкоголь водителей грузовиков оказались «чистыми»), после чего упал в кювет», – сообщили источнику в районном управлении полиции.

Владимир играл в любительской футбольной команде MLKS Sudety Międzylesie, выразившей соболезнования по поводу гибели одноклубника с семьей. «Тяжело что-то писать и уж тем более смириться с этим. В результате трагической автокатастрофы погиб наш дорогой друг и игрок Владимир Сниданко, его жена и маленький сын. От имени президента клуба и игроков выражаем искренние соболезнования семье», – говорится в сообщении на странице MLKS Sudety Międzylesie в Facebook.

Отметим, что сиротами остались двое младших детей Сниданко – 5-летняя дочь Аня и 3-летний сын Артем.