УЕФА наказал ПСЖ, Милан и Бенфику из-за поведения болельщиков

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал европейские клубы за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов.

Португальская «Бенфика» пострадала из-за своих фанатов, которые присутствовали на матче 4-го тура группового этапа против «Реал Сосьедада». «Орлам» придется заплатить 25 тысяч евро штраф, а также обходиться без поддержки своих болельщиков на выездном поединке заключительного тура группового турнира против «Зальцбурга».

Также пострадали за своих фанатов французский «ПСЖ» и итальянский «Милан», которые встречались в 3-м туре группы. Парижане были оштрафован на 98 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники, блокировку проходов на стадионе и выбегание на поле. Также стало известно, что «Парк де Пренс» будет частично закрыт на один матч условно с испытательным сроком в два года. «Милан», в свою очередь, оштрафован на 23 тысячи евро за инциденты с болельщиками и использование пиротехники.