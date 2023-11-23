Арсенал решает вратарский вопрос. Клуб выкупит контракт Райи

По информации СМИ, «Арсенал» решил выкупить контракт вратаря Давида Райи, который выступает за команду на правах аренды из «Брентфорда».

Трансфер будет активирован летом 2024 года за 27 миллионов фунтов. Лондонский клуб уже договорился с испанским кипером о долгосрочном контракте.

Переход Райи в «Арсенал» создал определенные проблемы из-за конкуренции с Аароном Рэмсдейлом, который в нынешнем сезоне провел 7 матчей. Не исключено, что игроку придется покинуть команду.

У Райи 12 матчей в активе.