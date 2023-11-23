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Кубок Америки
23 ноября 2023, 18:57 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:14
862
0

Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной. Остался последний турнир

Попробует выиграть Копа Америка

23 ноября 2023, 18:57 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:14
862
0
Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной. Остался последний турнир
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария объявил о том, что завершит карьеру в национальной команде после Копа Америка-2024.

На этом турнире аргентинцы попробуют защитить свой титул. На ЧМ-2026 Анхель не поедет. Кроме того, больше не сыграет в отборе к чемпионату мира.

«С большим сожалением, но я принял решение расстаться с самой прекрасной командой в моей карьере», – сказал Ди Мария.

Копа Америка состоится в США летом следующего года.

35-летний игрок провел за сборную 134 матча и забил 29 голов. Выиграл Копа Америка-2021 и ЧМ-2022.

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сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Кубок Америки 2024
Источник Ole
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