Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной. Остался последний турнир
Попробует выиграть Копа Америка
Вингер «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария объявил о том, что завершит карьеру в национальной команде после Копа Америка-2024.
На этом турнире аргентинцы попробуют защитить свой титул. На ЧМ-2026 Анхель не поедет. Кроме того, больше не сыграет в отборе к чемпионату мира.
«С большим сожалением, но я принял решение расстаться с самой прекрасной командой в моей карьере», – сказал Ди Мария.
Копа Америка состоится в США летом следующего года.
35-летний игрок провел за сборную 134 матча и забил 29 голов. Выиграл Копа Америка-2021 и ЧМ-2022.
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