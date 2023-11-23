Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной. Остался последний турнир

Вингер «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария объявил о том, что завершит карьеру в национальной команде после Копа Америка-2024.

На этом турнире аргентинцы попробуют защитить свой титул. На ЧМ-2026 Анхель не поедет. Кроме того, больше не сыграет в отборе к чемпионату мира.

«С большим сожалением, но я принял решение расстаться с самой прекрасной командой в моей карьере», – сказал Ди Мария.

Копа Америка состоится в США летом следующего года.

35-летний игрок провел за сборную 134 матча и забил 29 голов. Выиграл Копа Америка-2021 и ЧМ-2022.