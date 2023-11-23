Испания23 ноября 2023, 19:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:37
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ФОТО. Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей в Мадриде
Футболисты пообщались с исполнителем после концерта
23 ноября 2023, 19:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:37
2148
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Популярный украинский певец Ярослав Карпук, выступающий под псевдонимом Yaktak, встретился после своего концерта в Мадриде с вратарем «Реала» и сборной Украины Андреем Луниным, а также экс-игроком нашей национальной команды Романом Зозулей.
«Вчера познакомился с этими легендами. Помню еще, как в 2015 году болел за «Днепр» в финале Лиги Европы. Думаю, все пацаны меня поймут», – написал исполнитель на своей странице в Instagram.
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