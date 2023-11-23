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Испания
23 ноября 2023, 19:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:37
2148
1

ФОТО. Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей в Мадриде

Футболисты пообщались с исполнителем после концерта

23 ноября 2023, 19:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:37
2148
1
ФОТО. Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей в Мадриде
Instagram. Роман Зозуля и Андрей Лунин

Популярный украинский певец Ярослав Карпук, выступающий под псевдонимом Yaktak, встретился после своего концерта в Мадриде с вратарем «Реала» и сборной Украины Андреем Луниным, а также экс-игроком нашей национальной команды Романом Зозулей.

«Вчера познакомился с этими легендами. Помню еще, как в 2015 году болел за «Днепр» в финале Лиги Европы. Думаю, все пацаны меня поймут», – написал исполнитель на своей странице в Instagram.

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Роман Зозуля Андрей Лунин
Источник Instagram
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roman75zpr
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