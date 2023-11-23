Бывшая 66-я ракетка мира стала депутатом парламента в Люксембурге
Мэнди Минелла закончила карьеру в 2022 году
38-летняя бывшая профессиональная теннисистка Мэнди Минелла стала депутатом парламента в Люксембурге.
Согласно результатам парламентских выборов в октябре, Минелла не попадала в законодательный орган, но после того, как некоторые депутаты из ее партии получили должности министров, она зашла в парламент из «альтернативного» списка.
Мэнди закончила профессиональную карьеру в 2022 году. Минелла дважды выигрывала парные титулы на турнирах WTA. Самая высокая позиция в одиночном рейтинге – 66, в парном – 47.
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