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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:54
828
0

Все матчи с VAR. Кто обслужит игры Шахтер – Полесье, Динамо – Рух

В каждой встрече будет система VAR

23 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:54
828
0
Все матчи с VAR. Кто обслужит игры Шахтер – Полесье, Динамо – Рух
УАФ

УАФ определилась с арбитрами, которые будут работать на матчах 15-го тура чемпионата Украины. Уже не в первый раз в сезоне все игры получили систему VAR.

24 октября

Шахтер - Полесье. Арбитр Пасхал

25 октября

Минай - Кривбасс. Арбитр Омельченко

Верес - Металлист 1925. Арбитр Романов

Ворскла - ЛНЗ. Арбитр Шурман

26 октября

Александрия - Оболонь. Арбитр Кривушкин

Динамо - Рух. Арбитр Новохатний

27 октября

Днепр-1 - Черноморец. Арбитр Монзуль.

Матч Колос - Заря перенесен

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Источник Украинская ассоциация футбола
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