Украина. Премьер лига23 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:54
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Все матчи с VAR. Кто обслужит игры Шахтер – Полесье, Динамо – Рух
В каждой встрече будет система VAR
23 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:54
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УАФ определилась с арбитрами, которые будут работать на матчах 15-го тура чемпионата Украины. Уже не в первый раз в сезоне все игры получили систему VAR.
24 октября
Шахтер - Полесье. Арбитр Пасхал
25 октября
Минай - Кривбасс. Арбитр Омельченко
Верес - Металлист 1925. Арбитр Романов
Ворскла - ЛНЗ. Арбитр Шурман
26 октября
Александрия - Оболонь. Арбитр Кривушкин
Динамо - Рух. Арбитр Новохатний
27 октября
Днепр-1 - Черноморец. Арбитр Монзуль.
Матч Колос - Заря перенесен
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