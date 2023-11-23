Все матчи с VAR. Кто обслужит игры Шахтер – Полесье, Динамо – Рух

УАФ определилась с арбитрами, которые будут работать на матчах 15-го тура чемпионата Украины. Уже не в первый раз в сезоне все игры получили систему VAR.

24 октября

Шахтер - Полесье. Арбитр Пасхал

25 октября

Минай - Кривбасс. Арбитр Омельченко

Верес - Металлист 1925. Арбитр Романов

Ворскла - ЛНЗ. Арбитр Шурман

26 октября

Александрия - Оболонь. Арбитр Кривушкин

Динамо - Рух. Арбитр Новохатний

27 октября

Днепр-1 - Черноморец. Арбитр Монзуль.

Матч Колос - Заря перенесен