ТУХЕЛЬ – о насыщенном графике: «Некоторые скажут, что это оправдание…»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель раскритиковал плотный график в Бундеслиге, который, по его словам, не идет на пользу ни футболу, ни игрокам.

Мюнхенцам предстоит провести в пятницу, 24 ноября, выездной матч чемпионата Германии против «Кельна», после паузы на матчи национальных сборных. При этом такие футболисты, как Альфонсо Дэвис и Ким Мин Джэ, прибудут в расположение команды только накануне игры в Кельне.

«Конечно, это очень, очень, очень неудачное назначение, – приводит слова Томаса Тухеля Kicker. – Могу вам сказать, что отзывы национальных тренеров таковы, что лучшие игроки, которые играют на самом высоком уровне в Лиге чемпионов и в сборной, устали. Устали морально, устали эмоционально, физически устали и вымотаны. Понимаю, что это нормально. Тем более, вы проводите много часов в автобусе, в отеле, в самолете во время путешествия – это стресс. А в следующем году будут еще дополнительно две игры Лиги чемпионов. Это просто предел. Потому что каждый матч нужно играть с радостью, желанием, энтузиазмом.

Но мы будем готовы. Не будем на этом зацикливаться, подстроимся под обстоятельства. А сейчас, чтобы дать футболистам время передохнуть и увидеться с родными и близкими, мы решили прибыть в Кельн в пятницу утром».