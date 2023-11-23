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  4. ТУХЕЛЬ – о насыщенном графике: «Некоторые скажут, что это оправдание…»
Германия
23 ноября 2023, 18:41 |
56
0

ТУХЕЛЬ – о насыщенном графике: «Некоторые скажут, что это оправдание…»

Уже в ближайшую пятницу «Баварии» предстоит сыграть на выезде с «Кельном»

23 ноября 2023, 18:41 |
56
0
ТУХЕЛЬ – о насыщенном графике: «Некоторые скажут, что это оправдание…»
Kicker. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель раскритиковал плотный график в Бундеслиге, который, по его словам, не идет на пользу ни футболу, ни игрокам.

Мюнхенцам предстоит провести в пятницу, 24 ноября, выездной матч чемпионата Германии против «Кельна», после паузы на матчи национальных сборных. При этом такие футболисты, как Альфонсо Дэвис и Ким Мин Джэ, прибудут в расположение команды только накануне игры в Кельне.

«Конечно, это очень, очень, очень неудачное назначение, – приводит слова Томаса Тухеля Kicker. – Могу вам сказать, что отзывы национальных тренеров таковы, что лучшие игроки, которые играют на самом высоком уровне в Лиге чемпионов и в сборной, устали. Устали морально, устали эмоционально, физически устали и вымотаны. Понимаю, что это нормально. Тем более, вы проводите много часов в автобусе, в отеле, в самолете во время путешествия – это стресс. А в следующем году будут еще дополнительно две игры Лиги чемпионов. Это просто предел. Потому что каждый матч нужно играть с радостью, желанием, энтузиазмом.

Но мы будем готовы. Не будем на этом зацикливаться, подстроимся под обстоятельства. А сейчас, чтобы дать футболистам время передохнуть и увидеться с родными и близкими, мы решили прибыть в Кельн в пятницу утром».

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Томас Тухель Бавария Кельн Кельн - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Альфонсо Дэвис Ким Мин Джэ
Источник Kicker
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