ФОТО. На войне с рашистами погиб тренер СДЮШОР, где занимался Ярмоленко

Полномасштабная война продолжает забирать жизни наших защитников. Очередной жертвой из мира спорта стал тренер-преподаватель черниговской СДЮШОР «Юность» Всеволод Бодун, где в свое время первые шаги в футболе делал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Всеволод, имевший позывной «Тренер», в начале полномасштабного вторжения осуществлял активную волонтерскую деятельность, вывозил из окружения гражданских людей. Вернувшись на некоторое время к мирной жизни после деоккупации Черниговской области, в конце 2022 года вступил в ряды ВСУ и в составе 77 отдельной аэромобильной бригады выполнял задачи по самым горячим направлениям. Во время исполнения боевого задания возле Бахмута подразделение Всеволода попало под вражеский артобстрел…

Добавим, что вдовой осталась супруга Героя, а без отца – две дочери.