Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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23 ноября 2023, 18:15 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:16
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0

ФОТО. На войне с рашистами погиб тренер СДЮШОР, где занимался Ярмоленко

У Всеволода Бодуна остались жена и двое дочерей

23 ноября 2023, 18:15 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:16
602
0
ФОТО. На войне с рашистами погиб тренер СДЮШОР, где занимался Ярмоленко
СДЮШОР Юность. Всеволод Бодун

Полномасштабная война продолжает забирать жизни наших защитников. Очередной жертвой из мира спорта стал тренер-преподаватель черниговской СДЮШОР «Юность» Всеволод Бодун, где в свое время первые шаги в футболе делал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Всеволод, имевший позывной «Тренер», в начале полномасштабного вторжения осуществлял активную волонтерскую деятельность, вывозил из окружения гражданских людей. Вернувшись на некоторое время к мирной жизни после деоккупации Черниговской области, в конце 2022 года вступил в ряды ВСУ и в составе 77 отдельной аэромобильной бригады выполнял задачи по самым горячим направлениям. Во время исполнения боевого задания возле Бахмута подразделение Всеволода попало под вражеский артобстрел…

Добавим, что вдовой осталась супруга Героя, а без отца – две дочери.

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российско-украинская война Андрей Ярмоленко
Источник Instagram
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