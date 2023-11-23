Цыганкова и Довбика пока не отпустят? Жирона не хочет продавать в январе

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель признал, что к ряду игроков уже проявляют интерес другие клубы, однако менеджмент не хочет никого продавать в январе.

Команда после 13 туров чемпионата лидирует в Ла Лиге.

«Мы знаем, что успехи «Жироны» не остались незамеченными другими клубами. Многие наши игроки выделяются в первой трети сезона. Но у нас великолепная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас вышло на этом этапе».

«Будем молиться, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что случится», — сказал Карсель.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.