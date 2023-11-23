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  4. Цыганкова и Довбика пока не отпустят? Жирона не хочет продавать в январе
Испания
23 ноября 2023, 18:11 |
948
0

Цыганкова и Довбика пока не отпустят? Жирона не хочет продавать в январе

Кике Карсель не хочет распродавать команду уже зимой

23 ноября 2023, 18:11 |
948
0
Цыганкова и Довбика пока не отпустят? Жирона не хочет продавать в январе
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель признал, что к ряду игроков уже проявляют интерес другие клубы, однако менеджмент не хочет никого продавать в январе.

Команда после 13 туров чемпионата лидирует в Ла Лиге.

«Мы знаем, что успехи «Жироны» не остались незамеченными другими клубами. Многие наши игроки выделяются в первой трети сезона. Но у нас великолепная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас вышло на этом этапе».

«Будем молиться, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что случится», — сказал Карсель.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Кике Карсель Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник AS
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