Цыганкова и Довбика пока не отпустят? Жирона не хочет продавать в январе
Кике Карсель не хочет распродавать команду уже зимой
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель признал, что к ряду игроков уже проявляют интерес другие клубы, однако менеджмент не хочет никого продавать в январе.
Команда после 13 туров чемпионата лидирует в Ла Лиге.
«Мы знаем, что успехи «Жироны» не остались незамеченными другими клубами. Многие наши игроки выделяются в первой трети сезона. Но у нас великолепная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас вышло на этом этапе».
«Будем молиться, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что случится», — сказал Карсель.
Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча Босния и Герцоговина – Украина
Четыре дня назад Александер Чеферин снова сделал интересное заявление