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  4. ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон продает шикарный особняк за 4 млн евро
Англия
23 ноября 2023, 17:04 | Обновлено 23 ноября 2023, 17:12
555
0

ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон продает шикарный особняк за 4 млн евро

Одна из главных достопримечательностей жилища – игровая комната

23 ноября 2023, 17:04 | Обновлено 23 ноября 2023, 17:12
555
0
ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон продает шикарный особняк за 4 млн евро
The Sun. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон решил выставить на продажу шикарный особняк в графстве Чешир.

Как сообщает издание The Sun, такое решение Фергюсон принял после смерти супруги Кэти, с которой прожил в браке 57 лет. Конкретно в эту обитель сэр Алекс переехал с женой в 2010-м. А два года назад тренер проиграл судебный спор соседу, который хотел добавить один уровень к своему двухуровневому особняку и тем самым, по мнению шотландца, нарушал его уют и конфиденциальность.

Добавим, что особняк расположен на площади 7 тысяч квадратных метров, содержит 5 спален и несколько ванных комнат. Одна из главных достопримечательностей жилища – игровая комната со столом для снукера, библиотекой и произведениями искусства на стенах. Желающему приобрести особняк необходимо быть готовым выложить за него 3,5 млн фунтов стерлингов (чуть более 4 млн евро).

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Источник The Sun
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