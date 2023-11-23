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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 16:44 | Обновлено 23 ноября 2023, 16:51
1536
4

Тренер Боснии: «Фаворита в нашей паре с Украиной нет»

Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча Босния и Герцоговина – Украина

23 ноября 2023, 16:44 | Обновлено 23 ноября 2023, 16:51
1536
4
Тренер Боснии: «Фаворита в нашей паре с Украиной нет»
УЕФА. Саво Милошевич

Главный тренер сборной Боснии и Герцоговины Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины.

– Господин Милошевич, как вы прокомментируете результаты жеребьевки, согласно которым сборной Боснии и Герцеговины предстоит встретиться в полуфинале с командой Украины?

– Украина выделяется среди всех четырех команд в плей-офф своим качеством и тем, как она играет. Я лично встречался на поле со многими украинскими футболистами, поэтому знаю, о чем говорю. Наше преимущество в том, что мы будем принимать соперника дома, но увидим, как сложится эта встреча.

Подобные матчи всегда сложные. Фаворита в этой паре не будет, потому что в одной игре может произойти что угодно. Мы надеемся, что к марту все игроки будут здоровы. Я также желаю этого и украинской команде.

И также посылаю свои наилучшие пожелания украинскому народу.

– Играть со сборной Боснии и Герцеговины на ее поле всегда нелегко. Является ли это значительным преимуществом для вашей команды?

– В Боснии и Герцеговине люди без ума от футбола. Он очень популярен в стране, а национальная сборная чрезвычайно важна для людей. Безусловно, на матче будет полный стадион и горячая атмосфера. Мы попробуем использовать это против вашей команды. Но это будет тяжелая и равная игра. Возможно, украинская команда имеет немного больше шансов, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы пройти дальше.

Также я буду рад встретиться с Сергеем Ребровым. Мы давно с ним не виделись. Я слежу за его карьерой. Знаю, что до этого он работал в ОАЭ. Я желаю ему всего наилучшего, конечно, за исключением нашей игры!

Украина проведет поединок против Боснии 21 марта на выезде.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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sasha_d99
нехай так і вважають і далі
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+7
Первый Среди Равных
Тренер Боснії: "Ми з Чеферіном вважаємо, що фаворита в нашій парі немає, може статися все що завгодно"
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+2
ZANREGENT1993
Похрен. Надо приезжать и выносить боснийцев в одни ворота
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0
Первый Среди Равных
"Україна в нашій парі не фаворит. Правда, пане Чеферін?"  *і підморгнули одне одному*
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-1
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