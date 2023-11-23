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23 ноября 2023, 15:56 |
1241
0

Победитель Лиги чемпионов попал в тюрьму за насилие над родной дочерью

Тарику Улиде также запрещен въезд в Испанию на 10 лет

23 ноября 2023, 15:56 |
1241
0
Победитель Лиги чемпионов попал в тюрьму за насилие над родной дочерью
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарик Улида

Экс-футболист «Аякса» и «Севильи» Тарик Улида приговорен к 2,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Как сообщает De Telegraaf, такой приговор вынесли в Испании, где бывший спортсмен проживал после завершения карьеры. Исходя из материалов дела, Тарик еще в 2011 году залез к ребенку в кровать и совершил действия сексуального характера, в том числе дотрагиваясь до интимных мест девочки. Помимо тюремного срока, Улиде запрещен любой контакт с дочерью, а также запретили въезд в Испанию на ближайшие 10 лет. Экс-футболист не может подать апелляцию на приговор.

Добавим, что Улида в составе «Аякса» стал победителем Лиги чемпионов, также дважды завоевал чемпионство с амстердамским клубом и обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. Завершил карьеру в 2004-м в 30-летнем возрасте.

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Аякс Севилья Лига чемпионов чемпионат Нидерландов по футболу
Источник De Telegraaf
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