Победитель Лиги чемпионов попал в тюрьму за насилие над родной дочерью

Экс-футболист «Аякса» и «Севильи» Тарик Улида приговорен к 2,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Как сообщает De Telegraaf, такой приговор вынесли в Испании, где бывший спортсмен проживал после завершения карьеры. Исходя из материалов дела, Тарик еще в 2011 году залез к ребенку в кровать и совершил действия сексуального характера, в том числе дотрагиваясь до интимных мест девочки. Помимо тюремного срока, Улиде запрещен любой контакт с дочерью, а также запретили въезд в Испанию на ближайшие 10 лет. Экс-футболист не может подать апелляцию на приговор.

Добавим, что Улида в составе «Аякса» стал победителем Лиги чемпионов, также дважды завоевал чемпионство с амстердамским клубом и обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. Завершил карьеру в 2004-м в 30-летнем возрасте.