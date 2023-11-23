Тренер Польши: «У нас есть шансы выйти на Евро»
Михал Пробеж считает, что его команда может выйти на чемпионат Европы 2024 года.
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж считает, что его команда может выйти на чемпионат Европы 2024 года:
«Матч между Уэльсом и Финляндией будет очень интересным. Мы еще не наблюдали за этими командами, но знаем, что Уэльс играет очень хорошо. У нас есть шанс пройти квалификацию. Мы знаем, что если мы не выиграем первый матч, второго не будет. Я новый тренер, и сначала мы работали над атмосферой и психологическим подходом. Надеюсь, мы будем очень сосредоточены с самого начала и победим».
Напомним, в полуфинале квалификации к Евро-2024 сборная Польши сыграет против национальной команды Эстонии. В случае победы от выхода на чемпионат Европы поляков будет отделять 1 матч – против победителя пары Уэльс – Финляндия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы
FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев