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  4. Тренер Польши: «У нас есть шансы выйти на Евро»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 15:57 |
1170
0

Тренер Польши: «У нас есть шансы выйти на Евро»

Михал Пробеж считает, что его команда может выйти на чемпионат Европы 2024 года.

23 ноября 2023, 15:57 |
1170
0
Тренер Польши: «У нас есть шансы выйти на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж считает, что его команда может выйти на чемпионат Европы 2024 года:

«Матч между Уэльсом и Финляндией будет очень интересным. Мы еще не наблюдали за этими командами, но знаем, что Уэльс играет очень хорошо. У нас есть шанс пройти квалификацию. Мы знаем, что если мы не выиграем первый матч, второго не будет. Я новый тренер, и сначала мы работали над атмосферой и психологическим подходом. Надеюсь, мы будем очень сосредоточены с самого начала и победим».

Напомним, в полуфинале квалификации к Евро-2024 сборная Польши сыграет против национальной команды Эстонии. В случае победы от выхода на чемпионат Европы поляков будет отделять 1 матч – против победителя пары Уэльс – Финляндия.

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Источник Meczyki
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