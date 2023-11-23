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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Высоко оцениваю шансы Украины в противостоянии с Боснией»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 15:36 |
942
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Высоко оцениваю шансы Украины в противостоянии с Боснией»

Экс-полузащитник сборной – о будущем сопернике украинцев

23 ноября 2023, 15:36 |
942
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Высоко оцениваю шансы Украины в противостоянии с Боснией»
Олег Шелаев

23 ноября определились соперники национальной сборной Украины в раунде плей-офф в отборе на Евро-2024.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки:

– То, что украинская сборная попала в путь В, считаю удачей. Все же, на мой взгляд, потенциальные соперники с пути А, где подопечные Сергея Реброва также могли оказаться, более именитые и более сильные.

Наш соперник в полуфинале – Босния и Герцеговина – из проходных, как кстати, и другая пара – Израиль и Исландия. А то, что придется играть на поле балканцев – не должно пугать. Из-за военного положения украинская сборная в лучшем случае даже домашние матчи вынуждена проводить на нейтральном поле, поэтому уже ко всему адаптировалась. Поскольку многие наши футболисты играют в топ-чемпионатах, то в марте будут в боевой спортивной форме. Это радует. Я высоко оцениваю шансы украинцев пробиться на Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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