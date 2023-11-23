Безумие. Стали известны наибольшие зарплаты футболистов в Саудовской Аравии

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Саудовской Аравии.

Конечно, рейтинг возглавляет португальская легенда футбола Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср» Эр-Рияд. Ежегодно саудовской клуб выплачивает звезде 200 миллионов евро.

На 2-м месте находится футболист, на которого когда-то возлагались огромные надежды - Неймар. Уже 31-летний бразилец в «Аль-Хиляле» получает 100 миллионов евро за сезон и кучу привилегий, несмотря на то, что не сможет играть до весны из-за травмы. Такую же сумму зарабатывает обладатель «Золотого мяча-2022» и нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

Топ-10 футболистов с самой большой зарплатой в Саудовской Аравии.