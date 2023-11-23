Безумие. Стали известны наибольшие зарплаты футболистов в Саудовской Аравии
Наиболее высокооплачиваемым игроком, конечно, является Криштиану Роналду
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в чемпионате Саудовской Аравии.
Конечно, рейтинг возглавляет португальская легенда футбола Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср» Эр-Рияд. Ежегодно саудовской клуб выплачивает звезде 200 миллионов евро.
На 2-м месте находится футболист, на которого когда-то возлагались огромные надежды - Неймар. Уже 31-летний бразилец в «Аль-Хиляле» получает 100 миллионов евро за сезон и кучу привилегий, несмотря на то, что не сможет играть до весны из-за травмы. Такую же сумму зарабатывает обладатель «Золотого мяча-2022» и нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.
Топ-10 футболистов с самой большой зарплатой в Саудовской Аравии.
- 1. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 200 миллионов евро за сезон)
- 2. Неймар («Аль-Хиляль», 100 млн)
- 3. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 100 млн)
- 4. Рияд Марез («Аль-Ахли», 52.2 млн)
- 5. Садио Мане («Аль-Наср», 40 млн)
- 6. Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак», 40 млн)
- 7. Калиду Кулибали («Аль-Хиляль», 34.7 млн)
- 8. Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», 25 млн)
- 9. Александар Митрович («Аль-Хиляль», 25 млн)
- 10. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 25 млн)
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