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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 13:43 |
154
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Егор НАЗАРИНА: «Можем обыграть Полесье за ​​счет шахтерского духа»

Полузащитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча с «Полесьем»

23 ноября 2023, 13:43 |
154
1
Егор НАЗАРИНА: «Можем обыграть Полесье за ​​счет шахтерского духа»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина рассказал о состоянии украинских сборников и поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Полесья».

– Вчера вместе с другими сборниками ты вернулся в расположение «Шахтера». С каким настроением приехали и как это время прошло для тебя в сборной?

– В сборной время прошло хорошо, несмотря на то, что мы не добились положительного для нас результата. Но все равно остался шанс квалифицироваться через плей-офф на Евро, поэтому мы все для этого сделаем. Всегда приятно возвращаться в клуб. Поэтому вернулись и с позитивом готовимся к следующей игре против «Полесья».

– Вас все очень сильно ждали. Как вообще встретили другие товарищи по команде и тренерский штаб?

– Всегда приятно возвращаться в клуб из сборной, здесь всегда позитивный настрой. Рады были всех видеть, поэтому еще раз: с позитивом готовимся к следующей игре.

– Перед сегодняшней тренировкой был довольно таки длинный видеоанализ. Что разбирали на нем?

– Да, это был очень важный видеоанализ. Наш Мистер указал нам на ошибки, которые были до этого, до этих игр. Больше разговаривали об игре с «Днепром-1». Поэтому мы проанализировали все наши ошибки, и, надеюсь, что в будущем их не будет.

– Лично для себя какие ты сделал выводы после этого анализа? Какую работу над ошибками выполнил?

– Постоянно нужно быть сконцентрированным, отдаваться на 100% – это самое важное. А то, что мы проанализировали – это уже время покажет (смеется).

– После видеоанализа сразу была также тренировка в фитнесе. Что делали в фитнесе и что после этого делали на тренировке на поле?

– В фитнесе у нас была обычная мобилизация после дороги, после игры. Некоторые ребята играли с «Рухом», некоторые ребята играли в национальной сборной, поэтому это была тоже важная тренировка. На поле отрабатывали билд-ап, который очень важен для нас. Много делаем акцента на этом компоненте, поэтому с позитивом прошла эта тренировка.

– Впереди у команды матч с «Полесьем». Это вообще новичок Премьер-лиги, но показывает достаточно неплохую игру и результаты в текущем сезоне. Что ты можешь сказать по этому оппоненту? Какой футбол пропагандирует эта команда, и как надо действовать против него?

– Да, команда показывает уверенный футбол. Они выиграли у «Динамо», против гранда нашего украинского футбола. Они и по игре уверенно выглядят, поэтому это для нас будет тяжелая игра и очень важная, как и каждая. Поэтому будем настраиваться только на победу.

– За счет чего «Шахтер» может победить в этом противостоянии?

– За счет того, как и каждую игру – за счет нашего футбола, за счет «шахтерского» духа, как говорится. Это у нас всегда на первом месте. Поэтому надеюсь, что мы добьемся положительного для нас результата в этом матче.

– И последнее: лично ты как оцениваешь свои физические кондиции? Ведь ты сейчас выступаешь и за сборную Украины, и за «Шахтер».

– В последнее время, можно сказать, не очень много играю как в национальной сборной, так и в клубе, но я поддерживаю свою физическую форму, всегда работаю дополнительно, поэтому с этим проблем нет.

Матч «Полесье» – «Шахтер» состоится 24 ноября в 19:00.

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Егор Назарина Шахтер Донецк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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AndiM
Там срускій дух , там срусью пахнєт. 
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