«Я верю в себя». Джокович нацелен на Золотом шлем в 2024 году

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о своих планах на следующий год.

– Реально ли думать о «Золотом шлеме» в 37 лет?

– Реально ли было думать, что я выиграю три из четырех турнира Grand Slam в этом году? Пять лет назад или даже один или два года назад, я думаю, люди не думали, что это возможно. Я знаю себя и знаю, что если я чувствую себя хорошо физически и психологически, то я способен это сделать. Я не хочу показаться неуважительным по отношению к своим соперникам. Я знаю, что тысячи игроков борются за ту же цель, но я знаю, кто я, и я верю в себя.

– Вам не хватает олимпийского золота, чтобы дополнить список своих наград. Будет ли самой важной задачей в следующем сезоне подняться на вершину пьедестала на кортах Ролан Гаррос?

– Для меня это будет странное чувство – играть олимпийский турнир на кортах Ролан Гаррос. Это будет похоже на то, что я испытывал в 2012 году, когда это было на Уимблдоне. Думаю, это был первый и последний раз, когда там играли не в белых, а в разноцветных футболках. Олимпийские игры – это очень особенное соревнование. Мне нравится Олимпийская деревня, нравится церемония открытия, ощущение, что я представляю свою страну на самом важном событии в мире спорта.

Для теннисистов это непростой турнир, потому что у нас очень плотный график. С Ролан Гаррос мы переходим на траву, затем снова на грунт. Затем через короткий промежуток времени нужно играть на харде, но я готов к этому испытанию. Я надеюсь, что буду достаточно здоров, чтобы выступить в Париже на максимуме своих возможностей и попытаться завоевать олимпийское золото.