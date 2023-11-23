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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 11:21 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:23
604
0

Отпустили с миром. Сборная Азербайджана осталась без наставника

Вольную получил Джанни де Бьязи

23 ноября 2023, 11:21 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:23
604
0
Отпустили с миром. Сборная Азербайджана осталась без наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни де Бьязи

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана приняла решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Джанни де Бьязи.

Сборная Азербайджана под руководством 67-летнего де Бьязи заняла 4-е место в группе F отбора на чемпионат Европы 2024. Она опередили лишь команду Эстонию. В 8 матчах азербайджанцы одержали 2 победы, 1 раз сыграли ничью и потерпели 5 поражений.

Джанни Де Бьязи возглавлял команду Азербайджана с лета 2020 года.

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Джанни Де Бьязи сборная Азербайджана по футболу
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