Отпустили с миром. Сборная Азербайджана осталась без наставника

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана приняла решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Джанни де Бьязи.

Сборная Азербайджана под руководством 67-летнего де Бьязи заняла 4-е место в группе F отбора на чемпионат Европы 2024. Она опередили лишь команду Эстонию. В 8 матчах азербайджанцы одержали 2 победы, 1 раз сыграли ничью и потерпели 5 поражений.

Джанни Де Бьязи возглавлял команду Азербайджана с лета 2020 года.