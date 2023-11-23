Чемпионат Европы23 ноября 2023, 11:21 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:23
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Отпустили с миром. Сборная Азербайджана осталась без наставника
Вольную получил Джанни де Бьязи
23 ноября 2023, 11:21 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:23
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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана приняла решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Джанни де Бьязи.
Сборная Азербайджана под руководством 67-летнего де Бьязи заняла 4-е место в группе F отбора на чемпионат Европы 2024. Она опередили лишь команду Эстонию. В 8 матчах азербайджанцы одержали 2 победы, 1 раз сыграли ничью и потерпели 5 поражений.
Джанни Де Бьязи возглавлял команду Азербайджана с лета 2020 года.
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