Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ
Оказывается, что украинец сам забил больше голов, чем все они вместе
Известный футбольный портал Tranafermarkt сравнил статистику украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ со всеми нападающими «Манчестер Юнайтед».
22-летний футболист забил больше голов, чем Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Антони Марсьяль вместе взятые. На счету Михаила 2 гола в этом сезоне Премьер-лиги, а вот нападающий «красных дьяволов» сумел отличиться лишь 1 раз.
Стоит отметить, что «Челси» сейчас является более забивной командой, чем «Манчестер Юнайтед». На счету «синих» уже 21 гол в 12 турах АПЛ, в то время как «МЮ» в чемпионате имеет лишь 13 забитых мячей.
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