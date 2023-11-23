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Англия
23 ноября 2023, 11:14 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:29
2268
3

Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ

Оказывается, что украинец сам забил больше голов, чем все они вместе

23 ноября 2023, 11:14 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:29
2268
3
Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный футбольный портал Tranafermarkt сравнил статистику украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ со всеми нападающими «Манчестер Юнайтед».

22-летний футболист забил больше голов, чем Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Антони Марсьяль вместе взятые. На счету Михаила 2 гола в этом сезоне Премьер-лиги, а вот нападающий «красных дьяволов» сумел отличиться лишь 1 раз.

Стоит отметить, что «Челси» сейчас является более забивной командой, чем «Манчестер Юнайтед». На счету «синих» уже 21 гол в 12 турах АПЛ, в то время как «МЮ» в чемпионате имеет лишь 13 забитых мячей.

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Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Маркус Рэшфорд Расмус Хойлунд Антони Джейдон Санчо Алехандро Гарначо Антони Марсьяль
Источник Transfermarkt
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Комментарии 3
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AndiM
Брєд якийсь. мІколєнка( як він пише своє прізвище) забив два - то він кращий за м-ю і мудрІка( так він пише своє прізвище)?
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+2
Burevestnik
але МЮ на 6-му місці і має 21 бал, Челсі на 10-му місці і має 16 балів. 
татотаке...
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0
contr
Зірка 🌟 
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0
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