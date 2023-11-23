Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ

Известный футбольный портал Tranafermarkt сравнил статистику украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ со всеми нападающими «Манчестер Юнайтед».

22-летний футболист забил больше голов, чем Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Антони Марсьяль вместе взятые. На счету Михаила 2 гола в этом сезоне Премьер-лиги, а вот нападающий «красных дьяволов» сумел отличиться лишь 1 раз.

Стоит отметить, что «Челси» сейчас является более забивной командой, чем «Манчестер Юнайтед». На счету «синих» уже 21 гол в 12 турах АПЛ, в то время как «МЮ» в чемпионате имеет лишь 13 забитых мячей.