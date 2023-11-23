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23 ноября 2023, 05:00 | Обновлено 23 ноября 2023, 05:24
106
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября

Важные события во всех видах спорта

23 ноября 2023, 05:00 | Обновлено 23 ноября 2023, 05:24
106
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
УЕФА

В четверг, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ВОЛЕЙБОЛ

18:00. Прометей – Гронингем

Favbet 1.19 – 4.25

ФУТБОЛ

19:45. Хеккен (ж) – Реал Мадрид (ж)

Favbet 5.30 – 4.45 – 1.52

19:45. ПСЖ (ж) – Бавария (ж)

Favbet 2.48 – 3.80 – 2.47

22:00. Рома (ж) – Аякс (ж)

Favbet 1.40 – 4.70 – 6.90

22:00. Челси – Париж

Favbet 1.23 – 5.80 – 11.0

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Источник Sport.ua
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