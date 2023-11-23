ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября

В четверг, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ВОЛЕЙБОЛ

18:00. Прометей – Гронингем

1.19 – 4.25

ФУТБОЛ

19:45. Хеккен (ж) – Реал Мадрид (ж)

5.30 – 4.45 – 1.52

19:45. ПСЖ (ж) – Бавария (ж)

2.48 – 3.80 – 2.47

22:00. Рома (ж) – Аякс (ж)

1.40 – 4.70 – 6.90

22:00. Челси – Париж

1.23 – 5.80 – 11.0