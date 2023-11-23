Другие новости23 ноября 2023, 05:00 | Обновлено 23 ноября 2023, 05:24
106
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
Важные события во всех видах спорта
23 ноября 2023, 05:00 | Обновлено 23 ноября 2023, 05:24
106
0
В четверг, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ВОЛЕЙБОЛ
18:00. Прометей – Гронингем
ФУТБОЛ
19:45. Хеккен (ж) – Реал Мадрид (ж)
19:45. ПСЖ (ж) – Бавария (ж)
22:00. Рома (ж) – Аякс (ж)
22:00. Челси – Париж
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2023, 15:47 12
Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора
Футбол | 22 ноября 2023, 22:16 8
Роман рассказал, что последние слухи о его проблемах в команде неправдивы
Футбол | 22.11.2023, 10:11
Футбол | 22.11.2023, 07:43
Футбол | 22.11.2023, 22:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.11.2023, 04:27 4
21.11.2023, 00:50 1
21.11.2023, 15:58 1
21.11.2023, 13:51 35
22.11.2023, 06:45 36
21.11.2023, 06:08
21.11.2023, 15:29 2
21.11.2023, 17:13