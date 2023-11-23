WTA23 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 04:34
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16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией
Чжан Шуай не может выиграть в одиночном разряде с конца января 2023 года
23 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 04:34
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Китайская теннисистка Чжан Шуай завершила сезон с ужасной серией в 16 поражений подряд.
Чжан Шуай не может выиграть в одиночном разряде с конца января 2023 года, когда она выиграла у Мэдисон Бренгл.
Китаянка в рейтинге WTA занимает 34-е место в парном разряде и 206-ю позицию в одиночке.
Чжан в 2023 году в парном разряде выиграла 13-й в карьере титул WTA (Абу-Даби, февраль 2023).
Другие самые длительные серии поражений в WTA туре:
- Санди Коллинз (США) – 17 матчей (1984–1987)
- Аранча Рус (Нидерланды) – 17 матчей (2013)
- Соня Джеясилан (Канада) – 16 матчей (2001)
- Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 16 матчей (2016)
16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией
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