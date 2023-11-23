Китайская теннисистка Чжан Шуай завершила сезон с ужасной серией в 16 поражений подряд.

Чжан Шуай не может выиграть в одиночном разряде с конца января 2023 года, когда она выиграла у Мэдисон Бренгл.

Китаянка в рейтинге WTA занимает 34-е место в парном разряде и 206-ю позицию в одиночке.

Чжан в 2023 году в парном разряде выиграла 13-й в карьере титул WTA (Абу-Даби, февраль 2023).

Другие самые длительные серии поражений в WTA туре:

Санди Коллинз (США) – 17 матчей (1984–1987)

Аранча Рус (Нидерланды) – 17 матчей (2013)

Соня Джеясилан (Канада) – 16 матчей (2001)

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 16 матчей (2016)

16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией