Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией
WTA
23 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 04:34
140
0

16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией

Чжан Шуай не может выиграть в одиночном разряде с конца января 2023 года

23 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 04:34
140
0
16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Китайская теннисистка Чжан Шуай завершила сезон с ужасной серией в 16 поражений подряд.

Чжан Шуай не может выиграть в одиночном разряде с конца января 2023 года, когда она выиграла у Мэдисон Бренгл.

Китаянка в рейтинге WTA занимает 34-е место в парном разряде и 206-ю позицию в одиночке.

Чжан в 2023 году в парном разряде выиграла 13-й в карьере титул WTA (Абу-Даби, февраль 2023).

Другие самые длительные серии поражений в WTA туре:

  • Санди Коллинз (США) – 17 матчей (1984–1987)
  • Аранча Рус (Нидерланды) – 17 матчей (2013)
  • Соня Джеясилан (Канада) – 16 матчей (2001)
  • Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 16 матчей (2016)

16 поражений подряд. Китайская теннисистка завершила сезон с ужасной серией

По теме:
Унион Берлин прервал ужасную 12-матчевую серию из поражений
Худшие за долгие годы. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд в АПЛ
Как это возможно? Участник Лиги чемпионов Унион проиграл 10 подряд матчей
Чжан Шуай антирекорд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
Футбол | 23 ноября 2023, 00:59 3
ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия

Надо говорить Me-kyle-o Moo-drick, если кто не знал

ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
Футбол | 22 ноября 2023, 07:43 12
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»

Румынский специалист шокирован такой возможностью

Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Футбол | 22.11.2023, 12:54
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
Теннис | 20.11.2023, 18:41
Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Футбол | 22.11.2023, 07:50
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
21.11.2023, 15:58 1
Футбол
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
21.11.2023, 14:17 4
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 27
Футбол
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
21.11.2023, 13:12
Другие виды
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 4
Футбол
Есть дебютант. Женская сборная Украины назвала состав на Эстерсунд
Есть дебютант. Женская сборная Украины назвала состав на Эстерсунд
21.11.2023, 15:29 2
Биатлон
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
21.11.2023, 18:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем