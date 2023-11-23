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23 ноября 2023, 03:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:53
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Лига наций КОНКАКАФ. Мексика отыграла 2 мяча у Гондураса с голом на 90+11

Также в полуфиналы пробились команды США, Панамы и Ямайки

23 ноября 2023, 03:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:53
102
0
Лига наций КОНКАКАФ. Мексика отыграла 2 мяча у Гондураса с голом на 90+11
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдсон Альварес

По итогам четвертьфиналов определены полуфиналисты Лиги наций КОНКАКАФ.

Мексика в драматичном матче сумела отыграть фору в два мяча у Гондураса и прошла дальше по пенальти (2:0, пен. 4:2 д.в.)

Голы у мексиканцев забили Луис Чавес (43 мин) и Эдсон Альварес (90+11 мин).

Также в полуфиналы пробились команды США, Панамы и Ямайки. Эти 4 команды также получили путевки в Копа Америка 2024.

Финал четырех Лиги наций КОНКАКАФ пройдет в американском городе Арлингтон (штат Техас).

В полуфиналах 21 марта сыграют: США – Ямайка, Панама – Мексика. Победители встретятся 24 марта в финальном матче за трофей.

Лига наций КОНКАКАФ 2023/24

1/4 финала, ответные матчи 21–22 ноября

  • Тринидад и Тобаго – США – 2:1 [первый матч – 0:3]
  • Панама – Коста-Рика – 3:1 [первый матч – 3:0]
  • Канада – Ямайка – 2:3 [первый матч – 2:1]
  • Мексика – Гондурас – 2:0 пен. 4:2 [первый матч – 0:2]

1/2 финала, 21 марта 2024

  • США – Ямайка
  • Панама – Мексика

Сетка плей-офф

ВИДЕО. Мексика – Гондурас – 2:0 (пен. 4:2) [первый матч – 0:2]

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Источник Sport.ua
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