Украинские футболисты Михаил Мудрик, Илья Забарный и Егор Ярмолюк снялись в видео для АПЛ.

Английская Премьер-лига выпустила видео, в котором футболисты произносят свое имя и фамилию – для фанатов.

Судя по видеоролику, правильно надо произносить: Me-kyle-o Moo-drick.

ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия