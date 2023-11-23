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Англия
23 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:15
350
3

ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия

Надо говорить Me-kyle-o Moo-drick, если кто не знал

23 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:15
350
3
ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
Getty Images/Global Images Ukraine. Me-kyle-o Moo-drick?

Украинские футболисты Михаил Мудрик, Илья Забарный и Егор Ярмолюк снялись в видео для АПЛ.

Английская Премьер-лига выпустила видео, в котором футболисты произносят свое имя и фамилию – для фанатов.

Судя по видеоролику, правильно надо произносить: Me-kyle-o Moo-drick.

ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Илья Забарный Егор Ярмолюк видео выбор редакции
Источник Premier League
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Gargantua
Микайло
пишите теперь правильно
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+1
Gold Stoned
Тут окрім Микайла теж засвітилися двоє наших)
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0
dimando560
суржом сказав
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