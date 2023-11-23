Англия23 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:15
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ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
Надо говорить Me-kyle-o Moo-drick, если кто не знал
23 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:15
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Украинские футболисты Михаил Мудрик, Илья Забарный и Егор Ярмолюк снялись в видео для АПЛ.
Английская Премьер-лига выпустила видео, в котором футболисты произносят свое имя и фамилию – для фанатов.
Судя по видеоролику, правильно надо произносить: Me-kyle-o Moo-drick.
ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
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