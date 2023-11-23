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Испания
23 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:56
217
0

Дубль Моралеса. Вильярреал чуть не вылетел из Кубка от клуба 4-го дивизиона

Желтая субмарина в матче с клубом «Самора» сравняла счет на 88-й минуте

23 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 23 ноября 2023, 01:56
217
0
Дубль Моралеса. Вильярреал чуть не вылетел из Кубка от клуба 4-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Моралес

Вечером 22 ноября состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании.

Клуб Ла Лиги «Вильярреал» чуть не вылетел из Кубка от команды 4-го дивизиона.

Проигрывая во втором тайме, желтая субмарина в матче с клубом «Самора» (2:1) сумела сравнять счет на 88-й минуте.

Хосе Луис Моралес отметился дублем, принеся победу своей команде в овертайме.

Кубок Испании 2023/24

1/32 финала, 22 ноября

Самора – Вильярреал – 1:2 (д.в.)

Голы: Этчабуру, 49 – Моралес, 88, 96

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Кубок Испании по футболу Хосе Луис Моралес Вильярреал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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