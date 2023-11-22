Украинские арбитры будут обслуживать матч Юношеской лиги УЕФА

Украинская судейская бригада будет работать на матче Юношеской лиги УЕФА.

На игру между командами АЗ Алкмаар (Нидерланды) и «Мольде» (Норвегия), которая состоится 28 ноября, назначен главный арбитр Виктор Копиевский.

На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Жуков.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль.