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22 ноября 2023, 21:52 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:07
94
0

Украинские арбитры будут обслуживать матч Юношеской лиги УЕФА

Виктор Колиевский будет обслуживать встречу между АЗ Алкмаар и Мольде

22 ноября 2023, 21:52 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:07
94
0
Украинские арбитры будут обслуживать матч Юношеской лиги УЕФА
УПЛ. Виктор Копиевский

Украинская судейская бригада будет работать на матче Юношеской лиги УЕФА.

На игру между командами АЗ Алкмаар (Нидерланды) и «Мольде» (Норвегия), которая состоится 28 ноября, назначен главный арбитр Виктор Копиевский.

На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Жуков.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль.

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Юношеская лига УЕФА Виктор Копиевский АЗ Алкмаар Мольде АЗ Алкмаар U-19 судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
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