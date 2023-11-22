Молодежные турниры22 ноября 2023, 21:52 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:07
94
0
Украинские арбитры будут обслуживать матч Юношеской лиги УЕФА
Виктор Колиевский будет обслуживать встречу между АЗ Алкмаар и Мольде
22 ноября 2023, 21:52 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:07
94
0
Украинская судейская бригада будет работать на матче Юношеской лиги УЕФА.
На игру между командами АЗ Алкмаар (Нидерланды) и «Мольде» (Норвегия), которая состоится 28 ноября, назначен главный арбитр Виктор Копиевский.
На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Жуков.
Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2023, 07:43 12
Румынский специалист шокирован такой возможностью
Футбол | 22 ноября 2023, 00:50 7
Зовут его Александр Постемский
Футбол | 22.11.2023, 10:11
Футбол | 22.11.2023, 21:25
Футбол | 22.11.2023, 19:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2023, 23:52 40
20.11.2023, 23:41 232
22.11.2023, 07:50 29
21.11.2023, 10:57 16
21.11.2023, 15:58 1
20.11.2023, 19:57 4
21.11.2023, 15:06