Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
Денис Ндукве из «Звягеля» может пойти на повышение
«Днепр-1», «Металлист 1925» и «Металлист» интересуются полузащитником «Звягеля» Денисом Ндукве, сообщает украинское издание Sportarena.
Интересно, что главный тренер днепрян Юрий Максимов уже работал с 23-летним футболистом в начале этого сезона, когда возглавлял «Звягель». Также следует отметить, что с 2020 по 2022 год Денис имел контракт с «Металлистом 1925».
Денис Ндукве присоединился к «Звягелю», выступающему во Второй лиге Украины, летом 2023 года. В 18 матчах за клуб на счету игрока 15 забитых мячей и 1 голевая передача.
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