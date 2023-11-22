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  4. Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 18:24 |
1299
0

Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги

Денис Ндукве из «Звягеля» может пойти на повышение

22 ноября 2023, 18:24 |
1299
0
Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
ФК Звягель. Денис Ндукве

«Днепр-1», «Металлист 1925» и «Металлист» интересуются полузащитником «Звягеля» Денисом Ндукве, сообщает украинское издание Sportarena.

Интересно, что главный тренер днепрян Юрий Максимов уже работал с 23-летним футболистом в начале этого сезона, когда возглавлял «Звягель». Также следует отметить, что с 2020 по 2022 год Денис имел контракт с «Металлистом 1925».

Денис Ндукве присоединился к «Звягелю», выступающему во Второй лиге Украины, летом 2023 года. В 18 матчах за клуб на счету игрока 15 забитых мячей и 1 голевая передача.

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Денис Ндукве Днепр-1 Металлист Харьков Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Вторая лига Украины Звягель Юрий Максимов
Источник Sportarena
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