Федорчук стал директором академии Руха

Львовский «Рух» объявил о назначении Валерия Федорчука на должность спортивного директора клубной детско-юношеской спортивной школы.

«Не колеблясь, откликнулся на предложение руководства школы, ведь хочется попробовать себя в новой роли теперь в качестве менеджера. Здесь я попробую поделиться своим большим футбольным опытом, приобретенным на протяжении долгой карьеры. Это первый фактор.

Второе: буду способствовать развитию детей «руховской» школы, помогать им становиться лучше, чтобы в будущем они могли продолжать футбольную карьеру в системе «Руха».

И третье, я буду учиться и развиваться, ведь в ДЮСШ «Рух» работают профессиональные специалисты, которые уже имеют опыт работы с молодежью», – рассказал Федорчук.