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  4. Федорчук стал директором академии Руха
Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 17:56 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:08
329
0

Федорчук стал директором академии Руха

Бывший игрок начал тренерскую карьеру с руководящего поста

22 ноября 2023, 17:56 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:08
329
0
Федорчук стал директором академии Руха
ФК Рух Львов. Валерий Федорчук (справа)

Львовский «Рух» объявил о назначении Валерия Федорчука на должность спортивного директора клубной детско-юношеской спортивной школы.

«Не колеблясь, откликнулся на предложение руководства школы, ведь хочется попробовать себя в новой роли теперь в качестве менеджера. Здесь я попробую поделиться своим большим футбольным опытом, приобретенным на протяжении долгой карьеры. Это первый фактор.

Второе: буду способствовать развитию детей «руховской» школы, помогать им становиться лучше, чтобы в будущем они могли продолжать футбольную карьеру в системе «Руха».

И третье, я буду учиться и развиваться, ведь в ДЮСШ «Рух» работают профессиональные специалисты, которые уже имеют опыт работы с молодежью», – рассказал Федорчук.

Напомним, в таблице УПЛ Рух занимает 5-е место с 24 очками после 14 матчей.

35-летний Валерий Федорчук завершил свою профессиональную карьеру в начале 2023 года. «Рух» стал его последним клубом в период активных выступлений. Цвета львовян он защищал, начиная с 2020 года.

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Рух Львов Валерий Федорчук Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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