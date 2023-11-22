Федорчук стал директором академии Руха
Бывший игрок начал тренерскую карьеру с руководящего поста
Львовский «Рух» объявил о назначении Валерия Федорчука на должность спортивного директора клубной детско-юношеской спортивной школы.
«Не колеблясь, откликнулся на предложение руководства школы, ведь хочется попробовать себя в новой роли теперь в качестве менеджера. Здесь я попробую поделиться своим большим футбольным опытом, приобретенным на протяжении долгой карьеры. Это первый фактор.
Второе: буду способствовать развитию детей «руховской» школы, помогать им становиться лучше, чтобы в будущем они могли продолжать футбольную карьеру в системе «Руха».
И третье, я буду учиться и развиваться, ведь в ДЮСШ «Рух» работают профессиональные специалисты, которые уже имеют опыт работы с молодежью», – рассказал Федорчук.
Напомним, в таблице УПЛ Рух занимает 5-е место с 24 очками после 14 матчей.
35-летний Валерий Федорчук завершил свою профессиональную карьеру в начале 2023 года. «Рух» стал его последним клубом в период активных выступлений. Цвета львовян он защищал, начиная с 2020 года.
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