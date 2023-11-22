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  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Украина безупречно провела 5 матчей. Все супер»
Молодежные турниры
22 ноября 2023, 17:51 |
183
0

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Украина безупречно провела 5 матчей. Все супер»

Пока у команды все хорошо

22 ноября 2023, 17:51 |
183
0
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Украина безупречно провела 5 матчей. Все супер»
УАФ. Руслан Нещерет

Вратарь молодежной сборной Украины Руслан Нещерет оценил победу 1:0 в матче против Азербайджана U-21, а также первую часть отбора Евро-2023.

«Трудная игра была, возможно, потому что Азербайджан очень хорошо защищался. Были моменты, которые мы должны реализовывать, перекладины. Мы победили заслуженно, но у соперника хорошая команда, хорошо играли. Такой результат, думаю, закономерен. Мы добились той цели, которую перед нами ставил тренер».

«Я считаю, что мы безупречно провели эти пять матчей до зимнего перерыва. Поэтому все супер», – сказал Нещерет.

Украина U-21 выиграла все пять матчей и лидирует в группе.

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Руслан Нещерет сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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