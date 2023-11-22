Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крузейро – Васко да Гама. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Чемпионат Бразилии
Крузейро
23.11.2023 00:00 - : -
Васко да Гама
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
22 ноября 2023, 17:15 | Обновлено 22 ноября 2023, 17:20
94
0

Крузейро – Васко да Гама. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится 23 ноября в 00:00 по Киеву

22 ноября 2023, 17:15 | Обновлено 22 ноября 2023, 17:20
94
0
Крузейро – Васко да Гама. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Крузейро

23 ноября на Минейрау пройдет матч 33-го тура чемпионата Бразилии, в котором Крузейро встретится с Васко да Гама. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Крузейро

Команда Крузейро пару лет провела в Серии В. И только после того, как в проект вошел бразилец Роналдо (а именно здесь культовый нападающий в свое время начинал совсем юношей футбольную карьеру), лисы смогли заметно прибавить, и выиграли в 2022 году второй дивизион Бразилии. Амбиции были у коллектива немалые, и стартовал он с 4 побед в 6 первых турах.

Вот только после этого не получилось взять столько же выигранных матчей в чемпионате до середины осени. Потом вышло прибавить, Крузейро победил Атлетико Минейро и Баию подряд. Но после этого начался новый кризис, когда команда проигрывала всем подряд, в итоге скатившись в зону вылета. Команда Крузейро собралась, победив на выезде Форталезу (1:0), и выбралась на 16-е место.

Васко да Гама

Клуб поднялся в Серию А по итогам прошлого сезона, также проведя на более низком уровне пару лет кряду и подтверждая очередной виток увядания. В Серии В команда заняла 3-е место, этого оказалось достаточно. Великан Колины относительно бодро стартовал, с победы над Атлетико Минейро, потом еще добавив 3 ничьи за 4 поединка. Однако затом началась черная серия– 10 поражений в 11 следующих турах, и падение в зону вылета.

Но все же постепенно, с августа, команде получилось прибавить. Уже в середине осени Васко да Гама продемонстрировал серию побед – над Куябой, Америкой Минейро – и затем обыграл даже лидера, Ботафого. В итоге получилось выйти на комфортный уровень, но ни в коем случае нельзя расслабляться перед развязкой сезона Бразилейрао.

Статистика личных встреч

Осенью прошлого года Крузейро разгромил соперника дома (3:0). А в Серии А летом добавилась минимальная победа в гостях (1:0).

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу принимающей стороны. Но при этом и гости хороши – остановимся на тотале больше 2,0 голов (коэффициент – 1,66).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Флуминенсе – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Прометей – Венеция. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы
Бразилия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
прогнозы чемпионат Бразилии по футболу прогнозы на футбол Крузейро Васко да Гама
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Футбол | 21 ноября 2023, 23:59 7
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?

Определена 21 команда из 24, которые сыграют в финальном раунде ЧЕ-2024

Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
Футбол | 22 ноября 2023, 17:11 0
Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»

Украинец перебрался в Португалию

Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Футбол | 21.11.2023, 18:53
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Футбол | 22.11.2023, 07:50
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»
Футбол | 22.11.2023, 14:15
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Кристанте фолил на Мудрике. Это пенальти и точка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
21.11.2023, 10:57 16
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 27
Футбол
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 36
Футбол
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 232
Футбол
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
21.11.2023, 15:58 1
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
21.11.2023, 18:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем