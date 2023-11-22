23 ноября на Минейрау пройдет матч 33-го тура чемпионата Бразилии, в котором Крузейро встретится с Васко да Гама. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Крузейро

Команда Крузейро пару лет провела в Серии В. И только после того, как в проект вошел бразилец Роналдо (а именно здесь культовый нападающий в свое время начинал совсем юношей футбольную карьеру), лисы смогли заметно прибавить, и выиграли в 2022 году второй дивизион Бразилии. Амбиции были у коллектива немалые, и стартовал он с 4 побед в 6 первых турах.

Вот только после этого не получилось взять столько же выигранных матчей в чемпионате до середины осени. Потом вышло прибавить, Крузейро победил Атлетико Минейро и Баию подряд. Но после этого начался новый кризис, когда команда проигрывала всем подряд, в итоге скатившись в зону вылета. Команда Крузейро собралась, победив на выезде Форталезу (1:0), и выбралась на 16-е место.

Васко да Гама

Клуб поднялся в Серию А по итогам прошлого сезона, также проведя на более низком уровне пару лет кряду и подтверждая очередной виток увядания. В Серии В команда заняла 3-е место, этого оказалось достаточно. Великан Колины относительно бодро стартовал, с победы над Атлетико Минейро, потом еще добавив 3 ничьи за 4 поединка. Однако затом началась черная серия– 10 поражений в 11 следующих турах, и падение в зону вылета.

Но все же постепенно, с августа, команде получилось прибавить. Уже в середине осени Васко да Гама продемонстрировал серию побед – над Куябой, Америкой Минейро – и затем обыграл даже лидера, Ботафого. В итоге получилось выйти на комфортный уровень, но ни в коем случае нельзя расслабляться перед развязкой сезона Бразилейрао.

Статистика личных встреч

Осенью прошлого года Крузейро разгромил соперника дома (3:0). А в Серии А летом добавилась минимальная победа в гостях (1:0).

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу принимающей стороны. Но при этом и гости хороши – остановимся на тотале больше 2,0 голов (коэффициент – 1,66).