Джихад БИЗИМАНА: «Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Барселона».

– Тренер номер один в мире?

– Жузеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Парк де Пренс» в Париже.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Неймар.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Сериал о Дэвиде Бекхэме.

– Лучшее восстановление после матча?

– Ледовая ванна.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Сыграть с «Кривбассом» в Лиге Чемпионов.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Исключительно Юрий Вернидуб.

– Самый памятный момент в футбольной карьере?

– Подписание моего первого профессионального контракта. Я переехал в Бельгию, где выступал за «Беверен».