Джихад БИЗИМАНА: «Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов»
Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Барселона».
– Тренер номер один в мире?
– Жузеп Гвардиола.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Парк де Пренс» в Париже.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Неймар.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Сериал о Дэвиде Бекхэме.
– Лучшее восстановление после матча?
– Ледовая ванна.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Сыграть с «Кривбассом» в Лиге Чемпионов.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Исключительно Юрий Вернидуб.
– Самый памятный момент в футбольной карьере?
– Подписание моего первого профессионального контракта. Я переехал в Бельгию, где выступал за «Беверен».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший защитник сборной – об игре с Италией и будущем плей-офф
Украинцы одержали пятую победу в квалификации чемпионата Европы