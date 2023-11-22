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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 17:14 |
209
1

Джихад БИЗИМАНА: «Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

22 ноября 2023, 17:14 |
209
1
Джихад БИЗИМАНА: «Мечтаю сыграть с Кривбассом в Лиге чемпионов»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Барселона».

– Тренер номер один в мире?

– Жузеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Парк де Пренс» в Париже.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Неймар.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Сериал о Дэвиде Бекхэме.

– Лучшее восстановление после матча?

– Ледовая ванна.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Сыграть с «Кривбассом» в Лиге Чемпионов.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Исключительно Юрий Вернидуб.

– Самый памятный момент в футбольной карьере?

– Подписание моего первого профессионального контракта. Я переехал в Бельгию, где выступал за «Беверен».

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лионель Месси Барселона Жузеп Гвардиола Лига чемпионов Дэвид Бекхэм Валерий Лобановский Юрий Вернидуб Неймар
Источник ФК Кривбасс
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 Джихад -  усердие на пути Аллаха, священная война за Кривбасс.)
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