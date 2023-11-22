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  4. Артем КОЗАК: «Если ты обыграл Динамо или Шахтер, то ты – герой»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 18:33 |
277
0

Артем КОЗАК: «Если ты обыграл Динамо или Шахтер, то ты – герой»

Нападающий «Полесья» поделился ожиданиями от игры с «Шахтером»

22 ноября 2023, 18:33 |
277
0
Артем КОЗАК: «Если ты обыграл Динамо или Шахтер, то ты – герой»
ФК Полесье. Артем Козак

Нападающий житомирского «Полесья» Артем Козак поделился ожиданиями от игры 15-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Впереди последний матч первого круга против действующего чемпиона Украины донецкого «Шахтера». Это особенный матч или просто следующая игра за 3 очка в чемпионате?

– Думаю, что особенный, потому что все привыкли говорить о грандах. В каждом матче мы будто играем с грандами. А «Полесье» – какой-то андердог. Мне вообще нравится, когда нас недооценивают. Это вообще шикарно. Я еду с хорошим настроением в автобусе и думаю об игре. Это здорово, когда нас считают андердогами.

– Чем «Шахтер» отличается от других соперников в УПЛ? Какие особенности игры ты бы выделил?

– Выделил бы смену тренера, новый рисунок. Плюс у них еврокубки. Тоже, думаю, у них есть какие-то задачи. Конечно, и о чемпионате не нужно забывать. Вы же видите, какая тесная сейчас турнирная таблица. Отрыв минимальный и каждая команда борется за лучшие места. Поэтому я думаю, это будет очень интересный матч. И для них, и для нас. Я думаю, мы приятно удивим, надеюсь на это.

– «Шахтер» регулярно играет в еврокубках, недавно победил «Барселону». Зато «Полесье» ставит себе задачу попадания в еврокубки по итогам сезона. Можно ли сказать, что игра против «Шахтера» может показать готово ли «Полесье» сегодня к еврокубкам?

– Возможно, но важно как кто судит. Можно судить по одной игре, а кто-то может судить по картинке похода сезона. Но в любом случае от игры с «Шахтером», с «Динамо», которые считаются грандами, люди будут отталкиваться и говорить о команде. Это важно в плане имиджа в Украине. Неважно, что ты делал целый сезон, но если ты обыграл «Динамо» или «Шахтер», то ты – герой.

Матч «Полесье» – «Шахтер» состоится 24 ноября в 19:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Артем Козак Шахтер Донецк
Источник ФК Полесье
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