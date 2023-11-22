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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 17:11 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:10
2183
0

Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»

Украинец перебрался в Португалию

22 ноября 2023, 17:11 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:10
2183
0
Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Тренер «Шахтера» по физической подготовке Карло Николини не понимает, почему «Интер» и другие итальянские клубы проиграли «Бенфике» борьбу за вратаря Анатолия Трубина.

«Я вообще не понимаю итальянские клубы. Трубин провел уже несколько сезонов в Лиге чемпионов, хорошо играет ногами, выступает за свою сборную. «Бенфика» его подписывает за маленькие деньги и уже установила клаусулу больше 100 миллионов».

«Возможно, игроков из восточной Европы не считают качественными, я не знаю. Но они показывают уровень. Посмотрите на того же Хвичу Кварацхелию».

«Однако за хороших игроков нужно платить», — сказал Николини.

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Источник TvPlay.it
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