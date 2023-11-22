Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
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Тренер «Шахтера» по физической подготовке Карло Николини не понимает, почему «Интер» и другие итальянские клубы проиграли «Бенфике» борьбу за вратаря Анатолия Трубина.
«Я вообще не понимаю итальянские клубы. Трубин провел уже несколько сезонов в Лиге чемпионов, хорошо играет ногами, выступает за свою сборную. «Бенфика» его подписывает за маленькие деньги и уже установила клаусулу больше 100 миллионов».
«Возможно, игроков из восточной Европы не считают качественными, я не знаю. Но они показывают уровень. Посмотрите на того же Хвичу Кварацхелию».
«Однако за хороших игроков нужно платить», — сказал Николини.
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