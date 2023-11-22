23 ноября на стадионе Маракана пройдет матч 32-го тура чемпионата Бразилии, в котором Флуминенсе встретится с Сан-Паулу. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Флуминенсе

Клуб все силы сосредоточил на Копа Либертадорес. Бразильская комада вышла из группы, а затем последовательно обыграла в плей-офф Архентинос Хуниорс, Олимпию Асунсьон и земляков из Интернасьоналя, а в финале – победила Боку Хуниорс (2:1). Очевидно, что это забрало немало сил. Наставник команды Фернандо Диниз еще и в национальной сборной Бразилии занят, и только что вернулся из ее расположения назад. Впрочем, с Аргентиной бразильцы играли как раз в Рио-де-Жанейро, еще и на Маракане.

Все это сказывается на результатах команды в бразильской Серии А. Если в 2022 году Флуминенсе занял достаточно высокое 3-е место, то сейчас уже практически нет шансов подняться в топ-6. И далеко не факт, что и желания выкладываться в последних поединках Бразилейрао не будет, после дебютной победы в Копе не грех и почивать на лаврах.

Сан-Паулу

Команда, с одной стороны, выигрывала все, что только можно. С другой, трофеев не было (если не считать побед на уровне чемпионата штата) с момента выигрыша Копа Судамерикана 2012. Прошлый сезон принес только 9-е место в национальной Серии А. Да и сейчас команда идет примерно на таком же уровне, чередуя неплохие полосы с неудачными. Зато удачно вышло в других турнирах.

И если в Копа Судамерикана Сан-Паулу на четвертьфинальном этапе вылетел от ЛДУ Кито, то осенью триколор взял Кубок Бразилии, обыграв в финале Фламенго (1:0 на выезде, 1:1 дома). Это первый трофей команды за более чем десятилетие. Этот год получился если не выдающимся, то хорошим. Ну, а в последних поединках нужно просто не провалиться, что в целом получается: с Крузейро и Ред Булл Брагантино были одержаны победы (1:0), с Сантосом оформили нулевую ничью.

Статистика личных встреч

В 2021–22 годах Флуминенсе чередовал в личных встречах победы и ничьи. В июле дома Сан-Паулу оформил победу (1:0) с соперником, который играл вдесятером.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев поля. Но, по сути, бороться особенно не за что. Напрашивается тотал меньше 2,5 голов (коэффициент – 1,73).