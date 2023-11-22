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Испания
22 ноября 2023, 16:47 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:14
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас покинул пост президента Ла Лиги

Лига проведет выборы нового руководителя

22 ноября 2023, 16:47 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:14
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас покинул пост президента Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Хавьер Тебас ушел в отставку с поста президента Ла Лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

Лига созывает организацию избирательной комиссии, которая будет отвечать за избирательный процесс нового президента Ла Лиги. Интересно, что сам Тебас заявил, что будет участвовать в новых выборах в качестве кандидата на пост президента Ла Лиги.

61-летний Хавьер Тебас находился на посту президента высшего дивизиона Испании с 2013 года. Тогда он победил на выборах, набрав 32 голоса из 42 возможных. В своей предвыборной программе испанец обещал очистить лигу от договорных матчей и снизить цену на билеты.

Сейчас Испания занимает 2-е место в рейтинге УЕФА, набрав 82.114 очков за 5 лет. В этом сезоне еврокубков продолжают выступления 7 команд Ла Лиги.

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Хавьер Тебас чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Источник LaLiga
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