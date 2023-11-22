Артем КОЗАК: «У Полесья очень высокие задачи»

Нападающий «Полесья» Артем Козак прокомментировал результаты житомирской команды в этом сезоне Артем Козак прокомментировал результаты житомирской команды в этом сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Артем, давай подведем промежуточные итоги выступлений «Полесья» в УПЛ для наших болельщиков. «Полесье» ушло на международную паузу на второй строчке УПЛ. Если бы тебе это сказали на старте чемпионата тебя это бы удивило?

– Я не питал надежд. Не думал, что все будет очень плохо, или же все будет максимально круто. Я просто готовился целенаправленно, много отдавался на тренировках, смотрел как работает команда и думал о процессе. То есть, я не думал о сегодняшнем дне, что будет через полгода, через год. Все мои эмоции и мысли были о процессе. Я не загадывал наперед.

– «Полесье» движется в том темпе, который ты ожидал или возможно превосходит ожидания?

– Именно в таком, как я и ожидал. Я понимал, что с очень неплохим составом заходим в УПЛ, есть хорошие и соответствующие игроки для этого, тренерский штаб, наше руководство, наш президент. Все мысли и мотивация сходятся, я понимал, что мы будем двигаться как можно выше. У нас нет задачи где-то закрепиться, или, как говорят, быть середнячком и отмалчиваться в интервью. Я думаю, что в общем все понимали и время от времени это проскакивало в интервью, что у нас очень высокие задачи.

– Какую бы оценку за этот отрезок ты бы поставил команде от 1 до 100 и почему?

– Давайте, пусть будет 90. Эта оценка – за очень большой объем проделанной работы. Очень ответственно все отнеслись к процессам, к подготовке к матчам. А 10 процентов я отниму за то, что где-то мы потеряли очки.

– Назови главные причины, по твоему мнению, благодаря чему «Полесью» удалось стать одним из лидеров УПЛ.

– Основная причина – это условия, состояние команды, главный тренер и президент. У них есть определенная связь, они понимают, что нужно команде. И в первую очередь, они дают всем ребятам почувствовать, что они в ТОП-команде и они – топ-игроки. Это наиболее важное, мне кажется, для футболиста: ощущение, что ты нужен, что ты качественный футболист. Эти качества очень важны у руководства клуба и тренера. Думаю, именно это во многом повлияло на общий результат. Три составляющих: тренер, президент и третья – команда. Все эти пункты между собой очень сильно связаны и если ты нарушаешь какую-то мелочь, все может разрушиться.

После 14 туров УПЛ «Полесье» занимает 2-е место в турнирной таблице. Житомиряне набрали 29 очков.