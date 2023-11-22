«Огромное количество работы перед Евро». Нагельсманн оценил игру Германии

Назначение Юлиана Нагельсманна пока не спасает сборную Германию от неудач в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Во вторник команда проиграла контрольный матч Австрии, а до того было поражение от Турции.

«У нас невероятное количество работы перед домашним Евро. На каждой позиции. Нужно принять нынешнюю ситуацию, но нельзя чувствовать себя жертвой. На тренировках у нас все отлично, но в матчах этого не видно».

«Не хватает уверенности в себе, что не удивляет, учитывая результаты последних месяцев», — сказал Нагельсманн.

Немецкая федерация пока не опубликовала список дальнейших соперников в контрольных матчах перед Евро.