«Огромное количество работы перед Евро». Нагельсманн оценил игру Германии
Пока не все складывается позитивно
Назначение Юлиана Нагельсманна пока не спасает сборную Германию от неудач в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Во вторник команда проиграла контрольный матч Австрии, а до того было поражение от Турции.
«У нас невероятное количество работы перед домашним Евро. На каждой позиции. Нужно принять нынешнюю ситуацию, но нельзя чувствовать себя жертвой. На тренировках у нас все отлично, но в матчах этого не видно».
«Не хватает уверенности в себе, что не удивляет, учитывая результаты последних месяцев», — сказал Нагельсманн.
Немецкая федерация пока не опубликовала список дальнейших соперников в контрольных матчах перед Евро.
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