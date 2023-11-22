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  4. Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «У Аргентины большие яйца»
Чемпионат мира
22 ноября 2023, 16:14 |
242
0

Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «У Аргентины большие яйца»

Полузащитник сборной Аргентины прокомментировал победу над Бразилией

22 ноября 2023, 16:14 |
242
0
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «У Аргентины большие яйца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль прокомментировал победу над Бразилией (1:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года:

«Мы очень счастливы, ведь снова вошли в историю. Хотели быть первыми, кто одолеет Бразилию на «Маракане», и учитывая то, что произошло перед матчем, мы были еще более злыми. Эта команда снова показала свои большие яйца.

Мне обидно за то, что произошло перед началом игры. Такие вещи совсем не помогают южноамериканскому футболу. Я считаю, что выиграв чемпионат мира мы подняли наш футбол на топ-уровень. В таких инцидентах всегда виноваты не игроки. Сегодня я показал, что ради этой сборной и этой футболки я всегда отдам на поле все».

Напомним, перед игрой Бразилия – Аргентина болельщики хозяев избили фанатов гостей дубинками. Футболисты пытались вмешаться, но глобально помочь не смогли. Из-за этого инцидента матч начался с задержкой.

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Родриго Де Пауль сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Бразилия - Аргентина
Источник Tyc Sports
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