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Испания
22 ноября 2023, 15:32 |
281
0

ДЕКУ: «Невозможно заменить Гави»

Спортивный директор «Барселоны» считает молодого полузащитника слишком важным для команды

22 ноября 2023, 15:32 |
281
0
ДЕКУ: «Невозможно заменить Гави»
Twitter. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает молодого полузащитника Гави слишком важным и незаменимым для каталонской команды:

«Невозможно заменить Гави. На рынке нет ни одного игрока с его навыками, его менталитетом. Неправильно обсуждать замену Гави, ведь это невозможно. Мы не найдем ему замену в январе».

19-летний Гави травмировался в матче против Грузии (3:1). Ожидается, что он пропустит не только весь клубный сезон 2023/24, но и чемпионат Европы 2024 года. В этом сезоне испанец сыграл 15 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Источник Фабрицио Романо
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