ДЕКУ: «Невозможно заменить Гави»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает молодого полузащитника Гави слишком важным и незаменимым для каталонской команды:

«Невозможно заменить Гави. На рынке нет ни одного игрока с его навыками, его менталитетом. Неправильно обсуждать замену Гави, ведь это невозможно. Мы не найдем ему замену в январе».

19-летний Гави травмировался в матче против Грузии (3:1). Ожидается, что он пропустит не только весь клубный сезон 2023/24, но и чемпионат Европы 2024 года. В этом сезоне испанец сыграл 15 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.