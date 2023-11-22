Владимир БРАЖКО: «У Украины есть проблемы. Каждый соперник имеет моменты»

Хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко рад, что забил единственный гол в матче отбора Евро-2025 против Азербайджана, однако уверен, что команде нужно улучшать игру в обороне.

«Были у нас проблемы. Не использовали много моментов, нужно над реализацией работать. И в обороне тоже. Потому что каждый соперник создает проблемы около наших ворот. Приятно забивать, но хочется больше и самому забивать, и в целом команде».

«До конца матча у соперника были моменты. Мы на первом месте, что добавляет ответственности, потому что хочется выйти на Евро с первого места», — сказал Бражко.

Команда после пяти матчей отбора идет на первом месте.