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  4. Владимир БРАЖКО: «У Украины есть проблемы. Каждый соперник имеет моменты»
Молодежные турниры
22 ноября 2023, 15:11 |
394
2

Владимир БРАЖКО: «У Украины есть проблемы. Каждый соперник имеет моменты»

Хавбек не слишком доволен минимальной победой

22 ноября 2023, 15:11 |
394
2
Владимир БРАЖКО: «У Украины есть проблемы. Каждый соперник имеет моменты»
УАФ

Хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко рад, что забил единственный гол в матче отбора Евро-2025 против Азербайджана, однако уверен, что команде нужно улучшать игру в обороне.

«Были у нас проблемы. Не использовали много моментов, нужно над реализацией работать. И в обороне тоже. Потому что каждый соперник создает проблемы около наших ворот. Приятно забивать, но хочется больше и самому забивать, и в целом команде».

«До конца матча у соперника были моменты. Мы на первом месте, что добавляет ответственности, потому что хочется выйти на Евро с первого места», — сказал Бражко.

Команда после пяти матчей отбора идет на первом месте.

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сборная Украины по футболу U-21 Владимир Бражко Евро-2025 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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TarasTaras94
На наступний збір його вже треба підтягувати до основної збірної. Бо якщо таки пройдемо на Євро то їхати з двома пенсами в опорці це ризиковано
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Перець
Дивлячись в таблицю,  просто молодці 
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