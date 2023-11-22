Антуан ГРИЗМАНН: «Мы должны требовать большего от УЕФА»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА:

«УЕФА имеет много денег, но не может все упорядочить... Мы даже не можем быть уверенными, есть ли гол или его нет. Мы должны требовать большего от УЕФА. Если они хотят, чтобы мы играли больше матчей, мы просим больше технологий».

В этом сезоне 32-летний Антуан Гризманн провел уже 16 матчей (9 полных) на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Также на его счету 6 матчей за сборную Франции в кампании 2023/24.