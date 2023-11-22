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Испания
22 ноября 2023, 13:56 | Обновлено 22 ноября 2023, 13:57
866
0

Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока ноября в Ла Лиге

Нападающий «Жироны» – среди номинантов на престижную награду

22 ноября 2023, 13:56 | Обновлено 22 ноября 2023, 13:57
866
0
Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока ноября в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока чемпионата Испании в ноябре 2023 года.

Также на награду номинированы Антуан Гризманн из «Атлетико» (2 матча, 1 гол и 1 ассист), Айосе Перес из «Бетиса» (2 матча, 2 гола), Анте Будимир из «Осасуны» (2 матча, 3 гола) и Борха Майораль из «Хетафе» (2 матча, 2 гола).

Артем Довбик в ноябре также сыграл в 2 поединках Ла Лиги, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Но следует отметить, что до конца ноября всех игроков ожидают матчи 14-го тура Ла Лиги.

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Источник LaLiga
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