Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока ноября в Ла Лиге

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока чемпионата Испании в ноябре 2023 года.

Также на награду номинированы Антуан Гризманн из «Атлетико» (2 матча, 1 гол и 1 ассист), Айосе Перес из «Бетиса» (2 матча, 2 гола), Анте Будимир из «Осасуны» (2 матча, 3 гола) и Борха Майораль из «Хетафе» (2 матча, 2 гола).

Артем Довбик в ноябре также сыграл в 2 поединках Ла Лиги, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Но следует отметить, что до конца ноября всех игроков ожидают матчи 14-го тура Ла Лиги.