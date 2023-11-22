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  4. МЕССИ: «Поведение бразильских болельщиков было недопустимым»
Чемпионат мира
22 ноября 2023, 13:24 |
627
3

МЕССИ: «Поведение бразильских болельщиков было недопустимым»

Нападающий сборной Аргентины прокомментировал скандальный эпизод из матча

22 ноября 2023, 13:24 |
627
3
МЕССИ: «Поведение бразильских болельщиков было недопустимым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал скандальный эпизод из матча отбора к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Бразилии (1:0):

«Это была историческая победа, но важно сказать, что эта игра снова будет отмечена репрессиями бразильцев над аргентинцами. Это недопустимо. Это безумие. Надо было немедленно остановить это».

Напомним, перед игрой Бразилия – Аргентина болельщики хозяев избили фанатов гостей дубинками. Футболисты пытались вмешаться, но глобально помочь не смогли. Из-за этого инцидента матч начался с задержкой.

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ФОТО. Эмоции Месси во время скандального матча с Бразилией
Лионель Месси сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Бразилия - Аргентина
Источник Фабрицио Романо
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AndiM
А з локтя бити суперника а потім душити - це припустима поведінка для гномів. Чи для гномів якісь інші правила ніж в людей?
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0
potemkin78
команда не играет так может её дисквалифицировать? ах да этож СбБ
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0
Роман Лисенко
https://t.me/SportArhiv ретроспектива видатних досягнень наших спортсменів "СпортАрхів",заходь та дивись історію Українського спорту
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0
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