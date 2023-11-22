МЕССИ: «Поведение бразильских болельщиков было недопустимым»
Нападающий сборной Аргентины прокомментировал скандальный эпизод из матча
Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал скандальный эпизод из матча отбора к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Бразилии (1:0):
«Это была историческая победа, но важно сказать, что эта игра снова будет отмечена репрессиями бразильцев над аргентинцами. Это недопустимо. Это безумие. Надо было немедленно остановить это».
Напомним, перед игрой Бразилия – Аргентина болельщики хозяев избили фанатов гостей дубинками. Футболисты пытались вмешаться, но глобально помочь не смогли. Из-за этого инцидента матч начался с задержкой.
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